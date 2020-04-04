«كهرباء دبي» تتيح لموظفيها «الإبلاغ الداخلي عن المخالفات»

دبي (وام) طورت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة «الإبلاغ الداخلي عن المخالفات» لتلقي بلاغات وشكاوى الموظفين حول أي مخالفات أو تصرفات مسيئة، أو أي أعمال/‏‏ أنشطة غير قانونية قد تضر ببيئة العمل أو سمعة الهيئة.

وكانت خدمة «الإبلاغ الداخلي عن المخالفات» حصلت على المركز الأول -الفئة الذهبية- في مسابقة «أفكار الولايات المتحدة الأميركية» الدولية عام 2019. ومن خلال هذه الخدمة تحرص الهيئة على ضمان السرية التامة لهوية مقدم البلاغ . ونظمت الهيئة مجموعة من ورش العمل للتعريف بالخدمة المتاحة على منصة «المكتب الذكي» داخلياً، والرد على أسئلة واستفسارات الموظفين، وتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن الهيئة تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وتلتزم بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة في العمل الحكومي.

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