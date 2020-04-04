2445 مستفيداً من دورة «السلامة المنزلية» بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

استفاد أكثر من 2445 شخصاً من جنسيات مختلفة، من دورة «السلامة المنزلية» عن بعد، التي قدمتها إدارة الدفاع المدني بأم القيوين الشهر الماضي، عبر برامج التواصل الاجتماعي «وات ساب» و«إنستغرام».

وقال الدكتور العقيد سالم حمد بن حمضه، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، إن الدورة التي اختتمت الأسبوع الماضي، تم اطلاقها تزامناً مع العمل عن بعد، بهدف نشر ثقافة السلامة والوقاية من الحرائق في المنازل، خصوصاً مع بقاء الأسر والأفراد في منازلهم، استجابة لتعليمات الجهات المختصة في الدولة، لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا»، وحظيت بتجاوب كبير من شرائح المجتمع، حيث اشتملت على معلومات متنوعة ومفيدة في كيفية مكافحة الحرائق والحد من انتشارها.

وأضاف: أنه تم تقديم الدورة عبر برنامج «واتس آب»، من خلال تزويد الجمهور برابط إلكتروني يضم جميع المعلومات والإرشادات والنصائح حول كيفية التعامل مع الحرائق والحوادث داخل المنازل، باللغة العربية والإنجليزية والأوردو، ويحصل المشارك على شهادة بعد أن يدخل على الرابط ويقرأ التعليمات.

وأشار إلى أنه تم تخصيص يومي الاثنين والأربعاء لتقديم الدورة عبر برنامج «إنستغرام» مباشر، لمدة ساعة تقريباً، يقدم فيها أحد الإطفائيين محاضرة حول جميع ما يتعلق بمخاطر المنازل، وكيفية تجنب حدوثها والسيطرة عليها في حال وقوعها، بالإضافة إلى شرح مفصل عن الطفايات اليدوية وأدوات مكافحة الحرائق المستخدمة في المنازل.