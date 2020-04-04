إشادة بالتطبيقات الذكية لشرطة أبوظبي في تجديد ملكية المركبات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد مواطنون ومقيمون في الدولة، أن إتاحة شرطة أبوظبي للمتعاملين إمكانية تجديد ملكية المركبات المنتهية دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة خلال الأشهر الثلاثة القادمة باستخدام التطبيقات الذكية، بغض النظر عن المخالفات والحجز والنقاط المرورية والفحص الفني، يرفع من مؤشر سعادة الفرد، ويسرع من دفع عجلات التقنية والتكنولوجيا الحديثة لخدمة الجمهور.

وقال إبراهيم النمر مقيم من فلسطين، إن التطبيق الذكي ساهم بشكل كبير في اختصار الجهد والوقت، مما يتيح للعميل التخلص من الدفع بالطريقة التقليدية، مضيفاً أنه سهل عليه دفع فواتير المخالفات وتحويل المركبة وهو جالس في مكانه، مشيراً إلى أن التطبيق الذكي قلص بشكل كبير من طابور الانتظار.

وقال سامي النمر: «استخدام التطبيق الذكي المتوفر عبر الهواتف الذكية، يختصر الجهد والوقت. وأصبح بإمكاني دفع فواتير المخالفات، وتجديد رخصة القيادة والملكية ونقلها أو تحويلها وأنا في بيتي»، داعياً جميع أفراد المجتمع إلى الاستفادة من خلال هذه الخدمات الذكية.

من ناحيته، قال أمير محمد خان مقيم من أفغانستان: «مع توافر التطبيقات الذكية الحديثة في متناول اليد، أصبح بإمكاني إنجاز عملي بيسر وسهولة؛ وذلك بفضل ما تقدمه شرطة أبوظبي من تطبيقات ذكية تساعد العملاء على تخليص معاملاتهم الخاصة».

وقال سيف راشد المنصوري، إن التطبيق الذكي الحديث لشرطة أبوظبي يعد قفزة نوعية لدفع عجلة التسارع التكنولوجي في استخدام التطبيقات الذكية الحديثة، مشيراً إلى أن ما تشهده الدولة من تطور يعود إلى اهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت أفضل التقنيات الحديثة المستخدمة في العالم. وأضاف: «يجب زيادة الوعي بفائدة استخدام التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي، لتعم الفائدة على الجميع، وحتى لا يكون هناك عميل في محطات الفحص الفني إلا في الحالات القصوى».

وقال خان أحمد عامر، إن تردد البعض على محطات الفحص الفني للمركبات يعود إلى وجود بعض المشكلات التقنية في التطبيقات الذكية، لافتاً إلى أنه من الضروري رفع وعي العملاء بأهمية التطبيقات الذكية التي تختصر الوقت والمسافة والجهد، وتزيد من سعادة الفرد بالخدمة المقدمة.