85 متطوعاً في مبادرة «الهلال» برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة) نفذ مركز رأس الخيمة للهلال الأحمر الإماراتي، أمس الأول، حملة توعوية موجهة للجمهور، مواطنين ومقيمين بهدف نشر التوعية والثقافة الصحية حول انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» جاء ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها الهيئة بالدولة تحت عنوان «لبيه يا وطن»، بتنظيم، بحسب منصور سعيد النقبي مدير الهلال الأحمر الإماراتي -مركز رأس الخيمة.

وقال النقبي إن المركز طبق أمس الأول حملة توعوية على 20 منفذ بيع في رأس الخيمة، وشملت توزيع كمامات وقفازات وتثقيف الجمهور حول الوضع الراهن وكيفية الابتعاد عن التجمعات واتخاذ التدابير اللازمة، مشيراً إلى أن الحملة شارك في تنفيذها 85 متطوعاً ومتطوعة من الهيئة.

وقال إن الحملة تضمنت أيضا تقديم نصائح طبية لمرتادي منافذ بيع المواد الغذائية حول الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في أماكن التجمعات، منوها بأن المتطوعين يتميزون بثقافة ووعي تؤهلهم لتقديم النصائح والإرشادات الصحية اللازمة.

وأوضح أن المركز استبعد في هذه الحملة المتطوعين من كبار المواطنين والأطفال ترجمة للمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تطلقها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر مراكزها المنتشرة بالدولة، مشيراً إلى استمرارية العمل عن طريق التعامل عن بُعد وتحقيق الانسيابية في عملية تلقي وإرسال التبرعات.

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