الرضاعة الطبيعية آمنة

الشارقة (الاتحاد) أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل، بدعم جمعية الإمارات للصحة العامة، حملة توعوية تستهدف المستشفيات والمراكز الصحية والعاملين فيها وكافة أفراد المجتمع المحلي، للتأكيد على ضرورة أن تستمر الأمهات في الرضاعة الطبيعية مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة، وذلك في ظل الظروف التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وبيّن المكتب أن الحملة تركز على أهمية الاستمرار في الرضاعة الطبيعية تبعاً لبيان أصدرته منظمة الصحة العالمية، سواء أكانت الأم المرضعة مصابة بفيروس «كورونا» أم غير مصابة، مع التأكيد على اتخاذ الأم جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، وخصوصاً أن الدراسات الأولية لم تثبت حتى الآن انتقال الفيروس إلى الرضيع عبر حليب الأم.

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