«القاسمية» جاهزة لـ «الامتحانات عن بعد»

الشارقة (الاتحاد)

كشفت الجامعة القاسمية عن جاهزيتها لإجراء الامتحانات لكافة طلبتها من مختلف الكليات من الدارسين والدارسات في مختلف التخصصات الدراسية نهاية الفصل الدراسي باستخدام نظام التعليم الإلكتروني، اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل تسجيل فيديو الطالب أثناء الامتحان.

وأعدت الجامعة في هذا السياق مختلف خططها الآنية والمستقبلية لتحقيق أعلى معايير الجودة في تعليمها من خلال التعلم عن بعد ومن خلال عقد الاختبارات عن بعد مع نهاية الفصل الدراسي الحالي، بعد أن عكفت على اختبار جاهزية نظام الامتحانات المحوسبة الإلكتروني المدمج ضمن نظام التعليم الإلكتروني المطبق في الجامعة (CANVAS LMS).

وقامت الجامعة القاسمية منذ منتصف العام الماضي 2019 على توظيف نظام الامتحانات الإلكترونية في عديد من المساقات المطروحة في كلياتها وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية على تطبيقه.

وبهذه الجاهزية تكون الجامعة القاسمية قد قطعت أشواطا كبيرة في مجال سعيها المتواصل نحو توظيف أحدث حلول تقنية المعلومات لضمان استمرارية العملية التعليمية عن بعد، وتوفير الخطط المستقبلية والبدائل الجاهزة بما يخص أنظمة الامتحانات الإلكترونية وأنظمة مراقبتها عن بعد وفق أفضل الإجراءات وأرقاها تنظيما وأداء، وتحقيق النتائج المرجوة بشفافية لكل الطلبة اعتمادا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأفاد الاستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية، بأن الجامعة رفعت جاهزيتها مبكرا لهذه المرحلة الهامة من مراحل التعلم عن بعد من خلال استكمال العملية التعليمية للفصل الدراسي الحالي بحسب مستجدات الواقع ومتطلباته وفق تطبيق الاختبارات عن بعد بكفاءة عالية والاستعداد لإجرائها بمنتهى الدقة والشفافية للوصول إلى النجاح المطلوب الذي تنشده الجامعة، وفق رؤية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للجامعة القاسمية، مشيراً إلى أن جميع هذه الخيارات ستحقق العدالة للطالب والطالبة وتتيح مزايا متعددة لنظام تقديم الاختبارات المحوسبة.

ولفت مدير الجامعة القاسمية إلى أن نظام الاختبار يتضمن جودة عالية في إعداد ومراقبة الاختبارات عن بعد كما في تأمين الاختبار وتقنيات تسجيل الفيديو وتحليله بالذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الجامعة انتهت من تجربة أنظمة مراقبة الامتحانات الإلكترونية عن بعد، ويشمل المراقبة الإلكترونية عن بعد بوجود عنصر بشري أو بدونه، لافتاً إلى أن تطبيق تجربة هذا النظام يعتمد على توفير نظام يتحكم بجهاز الحاسوب الخاص بالطالب وقفل جميع مصادر الإنترنت وقفل وصوله للتطبيقات وعرض الاختبار في متصفح اختبارات عالي الحماية أثناء تأدية الطالب للامتحان، مع توفير خصائص منع الطالب من قفل شاشة الاختبار وبالتالي نجاح تطبيق الاختبار بكافة فروضه.

وأشار أنس أبوغوش مدير مركز تقنية المعلومات في الجامعة القاسمية إلى أن نظام الامتحانات المحوسبة يوفر العديد من المزايا من أهمها إمكانية قيام المدرس ببناء بنك من الأسئلة والأجوبة التي يشتق منها الامتحان بشكل سهل وميسر، كما يوفر النظام مجموعة متعددة من نماذج الأسئلة منها أسئلة الاختيار من متعدد (إجابة واحدة/ إجابات متعددة)، أسئلة تعبئة الفراغ مع توفير عدد من بدائل الإجابات لكل فراغ.