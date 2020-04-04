«إعداد عن بُعد» للمقبلين على الزواج

آمنة الكتبي (دبي)

تنظم وزارة تنمية المجتمع اليوم محاضرة عن بُعد، بخاصية «مباشر» على الأجهزة الذكية، يقدمها يحيى الحربي، ضمن برنامج «إعداد» لتأهيل الشباب المواطنين المقبلين على الزواج، الإلزامي للمستفيدين من منحة الزواج، وتستهدف المحاضرة عدداً من الشباب والفتيات لاستيفاء شروط الحصول على المنحة، في خطوة تنسجم مع جهود الوزارة بتقديم الخدمات للمتعاملين عن بُعد، في إطار التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية، بمنع التجمعات وتوفير الخدمات التنموية بوسائل تفاعلية بديلة، تحقيقاً لتوجهات الحكومة الذكية في ظل الإجراءات المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

وقالت وحيدة خليل درويش مدير إدارة منح الزواج بوزارة تنمية المجتمع: إن الوزارة أتاحت محاضرة «إعداد» عن بُعد للشباب المستفيدين من منحة الزواج، بشكل مباشر عبر أجهزتهم الذكية، حيث تم إرسال رابط برسالة نصية مضمونها «#خلك _في _البيت واضغط على الرابط لمتابعة البث مباشرة»، وذلك للمسجلين في الدورة المستوفين لشروط الحصول على المنحة، حيث تعد المحاضرة شرطاً إلزامياً للحصول على منحة الزواج، مشيرة إلى أن المحاضرة كانت تُعقد في السابق داخل قاعات تتسع لمئات الشباب والفتيات، ويتم إنجازها بشكل دوري على مدار العام في مختلف إمارات الدولة.

وأوضحت أن الوزارة بادرت بمواصلة برنامج «إعداد» عن بعد، تيسيراً للشباب المقبلين على الزواج لاستكمال شروط استحقاق صرف المنحة، وتمكنت من خلال نظام ذكي وعبر خاصية التسجيل المباشر، من رصد المستفيدين وآلية ووقت متابعتهم للمحاضرة، وبالتالي إجازة حصولهم على المنحة، وذلك بعد تسجيل دخولهم إلى المحاضرة برقم الهوية.