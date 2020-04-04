«خضراوات عضوية» مجاناً للأسر المتعففة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية وشركة «فيجيتك»، مبادرة صحية مجتمعية لتزويد عدد من الأسر المتعففة وأفراد المجتمع المحلّي في الشارقة بالخضراوات العضوية الطازجة مجانًا، خلال فترة الالتزام بالبقاء في المنزل.

وتوزع المبادرة التي تستهدف أكثر من 1000 أسرة في الشارقة، 6200 كيلوجرام من الخضراوات العضوية الطازجة، بآليات تلتزم بكامل إجراءات الصحة والسلامة والوقاية التي اتخذتها الدولة، والتي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وخصوصاً أن عملية توصيل الخضراوات العضوية لأفراد المجتمع المحلي ستكون دون لمس.

وقال مروان السركال الرئيس التنفيذي لـ «شروق»: «تؤكد هذه المبادرة دورنا في دعم توجهات الإمارات في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتجدد التزام المؤسسات اتجاه المجتمع المحلّي، وتأثيرها في نشر العادات الصحية وأنماط الغذاء السليم لرفع مناعة الأفراد، وفي الوقت نفسه مساعدتهم لتجنب الخروج من المنزل حفاظاً على سلامتهم».

وأوضح عبدالله بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية أن المبادرة تخصص سلة خضراوات طازجة لمئات الأسر والأفراد في المجتمع المحلي لإمارة الشارقة، مناشداً الجمهور بضرورة التعاون والوقوف إلى جانب الجهود التي تبذلها المؤسسات لتنفيذ مبادرات وحملات تخفف من آثار التحديات التي يمر بها العالم في الوضع الراهن.

وقال رافي شروتريا، المدير التنفيذي لشركة «فيجيتيك»: نعمل بالشراكة مع المؤسسات والجمعيات على توفير الاحتياجات الغذائية الصحية الأساسية للجمهور، ومن خلال هذا التعاون، نوجه رسالة للأسر والأفراد في المجتمع الإماراتي نؤكد فيها تكاتف كافة الجهود لضمان سلامتهم وحمايتهم.