دعوة للتقليل من «التسوق المباشر»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية الجمهور إلى التقليل من التوجه إلى البقالات والسوبرماركت ومراكز التسوق قدر الإمكان، والحرص على ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين المتسوقين.

وشددت الهيئة، عبر موقعها، على عدم وضع الأيدي على الوجه، بعد ملامسة الأسطح المعدة للطعام وأثناء التسوق. كما دعت إلى تجنب ملامسة أوجه الآخرين، والحرص على خلع الأحذية قبل الدخول إلى المنزل، وغسل اليدين بالصابون عقب دخول المنزل بما لا يقل عن 20 ثانية. ونصحت الهيئة الجمهور بالتسوق الإلكتروني للحصول على المنتجات الغذائية، تجنباً للاختلاط، والحرص على الصحة العامة، لافتة أن التسوق الإلكتروني أصبح فعالاً في مثل هذه الظروف، تعزيزاً للوقاية، وتجنباً للاختلاط، والحد من فرص انتقال العدوى.

وأكدت أن الوعي المجتمعي هو السلاح الفعال في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.. لذا «خليك بالبيت».. واحصل على مشترياتك من المتاجر الإلكترونية.

وطمانت الهيئة الجمهور بتوافر كافة المنتجات الغذائية، كما تحرص على إصدار نشرة أسبوعية تتضمن أسعار البيع للمنتجات الزراعية تتضمن 42 صنفاً من الإنتاج المحلي بجودة عالية، إضافة لتوفير 17 مركزاً لتسلم المنتجات الزراعية.

كما تحرص الهيئة على توريد كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه لمراكز بيع التجزئة الكبرى في الدولة، مثل كارفور واللولو وجمعية أبوظبي التعاونية وسبينس، مؤكدة مواصلة التوريد بدعم المزراعين الذين يحرصون على مواصلة الإنتاج، وتزويد الأسواق باحتياجاتها بصورة منتظمة.