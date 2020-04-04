مضاعفة السلع المدعومة في الظفرة

إيهاب الرفاعي (الظفرة) أعلنت بلدية منطقة الظفرة، عن توفير مخزون احتياطي من المواد الغذائية، يكفي لعدة أشهر، وقررت البلدية مضاعفة كميات السلع الغذائية الأساسية المدعومة للمواطنين خلال شهري أبريل ومايو، استعداداً لشهر رمضان المبارك.

كما عرضت مجموعة من المواد الغذائية غير المدعومة بأسعار مخفضة، بهدف توفير جزء من احتياجات المجتمع المحلي لمواطني المنطقة، للتخفيف من غلاء الأسعار ومشاركتهم الفرحة أيام الشهر المبارك، حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة 5200 أسرة مواطنة، بينما بلغ عدد الأفراد 26380 فرداً على مستوى المنطقة.

ودعت المواطنين إلى تقديم الطلبات عبر المنصة الذكية «سمارت هب»، بجانب استقبال المواطنين في مراكز توزيع السلع الغذائية للبلديات والجمعيات المشاركة.

وأكدت البلدية، توفير خدمة توصيل المواد الغذائية للموطنين إلى منازلهم، لمنع الازدحام والوجود في موقع الطلب والتوزيع، بهدف حماية المواطنين ومنع الاختلاط.

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