30 ألف مشاهدة لبرامج «الوقاية والسلامة» بالشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

أطلقت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة برنامجاً توعوياً، يتعلق بأدوار ومسؤوليات الموظفين في الوقاية والسلامة داخل بيئات العمل التي تتطلب تواجدهم بصورة جزئية أو كلية، وضرورة المحافظة على الالتزام بارتداء الكمامات الواقية والتعقيم والمسافات الآمنة بين الموظفين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19».

وأفادت المهندسة لمياء النومان، مدير إدارة الخدمات المساندة في الهيئة، أنه، وبتوجيهات الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس الهيئة، تم إطلاق برنامج توعوي «عن بعد» وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بالموظفين أنفسهم والذين تتطلب ظروف عملهم البقاء في مقار العمل، سواء لساعات معينة أو خلال ساعات الدوام المقررة، وحثهم على ضرورة الالتزام بشروط السلامة والوقاية.

وأفادت أن من أهم الأشياء التي ركز البرنامج على ضرورة التزام الموظفين بها، ارتداء الكمامات الطبية، والقفازات أيضاً، وكذلك الاهتمام بالتعقيم والنظافة الشخصية، سواء بغسيل اليدين باستمرار بالصابون أو المعقمات، لحماية أنفسهم من الإصابة بالعدوى.

وأضافت أن من بين الاشتراطات التي حرصت الهيئة على توعية الموظفين بها، ضرورة ترك مسافات آمنة بينهم وبين زملائهم في العمل، سواء المتواجدين معهم في مقار العمل أو المتعاملين معهم، بحكم طبيعة أعمالهم، ووجهت برامجها التوعوية للمستهدفين من الموظفين بعدة لغات أيضاً، نظراً لطبيعة التكوينات العملية داخل المجتمع الإماراتي ووجود جنسيات ولغات ولهجات متنوعة، حيث أطلقت برنامجها بالعربية والإنجليزية والهندية والباشتو والمالايالامية ولغة الإشارة أيضاً، لتعم الفائدة التوعوية على الجميع، حيث تخطت أعداد المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي لأنشطتها وفعالياتها التوعوية، نحو 30 ألف مشاهدة.

وأشارت النومان إلى أن من بين الأمور التي حرصت الهيئة على توصيلها للموظفين أيضاً، ضرورة التزام من كان منهم في سفر خلال الفترة الأخيرة، وقبل منع السفر، بمدة الحجر المنزلي والتي قررتها الجهات المعنية طبياً بـ 14 يوماً.

وذكرت النومان أن الهيئة قامت الفترة الماضية ببرامج توعوية لأصحاب العمل والمسؤولين والعمال، شرحت من خلالها الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا بصورة خاصة، والأوبئة والأمراض المعدية بصورة عامة، من خلال نشرات وأفلام توعوية قصيرة هادفة.