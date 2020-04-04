1700 عامل و960 آلية في «تعقيم أبوظبي»

هالة الخياط (أبوظبي)

شارك في عملية برنامج التعقيم الوطني بإمارة أبوظبي 1700 عامل و960 آلية ومعدة، وسط تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية والمتطوعين ممن استطاعوا تعقيم كافة المرافق العامة والشوارع والمناطق السكنية الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وسخرت دائرة البلديات والنقل بالتعاون مع مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير» الجهود لتغطية

العديد من الأحواض المهمة في مدينة أبوظبي والبر الرئيس والأنفاق وجسور المشاة ومداخل الأسواق التجارية، بما يحقق المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، باعتبارها أولوية قصوى، من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية. وخلال برنامج ساعات التعقيم الذي ينتهي صباح غد يستمر تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العام من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح يوم الأحد.

وتوفر «تدوير»، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، الآليات والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات التعقيم في المرافق العامة، باستخدام مواد معتمدة من جهات الاختصاص وآمنة وصديقة للبيئة والإنسان والحيوان.

وتركز عمليات التعقيم على المناطق ذات الكثافة السكانية والتعقيم بين المباني والأرصفة وغرف انتظار الركاب وأنفاق وجسور المشاة، وأمام الأسواق التجارية.

وستشمل عمليات التعقيم خلال اليومين المقبلين كلاً من حوض 53، وحوض 18، وحوض 53، وأنفاق المشاة، ومداخل الخالدية مول، ومحيط سبينس، وكارفور طريق المطار، وخيمة فحص الكورونا، وجمعية المشرف، وأسواق خليفة، وأسواق الاتحاد بلازا، وحدائق ومحطات جزيرة ياس، وأسواق الشهامة الجديدة، وأسواق ومحطات الشهامة القديمة، وأسواق الفلاح، وأسواق الباهية، وأسواق السمحة، وأسواق الرحبة، والفلاح، ومدينة شخبوط، ومدينة خليفة، والمصفح التجارية والصناعية، وبني ياس، ومدينة محمد بن زايد، وبوابة مدينة أبوظبي، والشوامخ، والشامخة والختم.