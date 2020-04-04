ناعمة المنصوري: إجراءات «الخارجية» ريادية

أبوظبي (الاتحاد)

ثمنت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، الجهود الاستثنائية والاستباقية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بإجلاء مواطني دولة الإمارات ومرافقيهم في الخارج، وتسهيل الإجراءات كافة لإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، وذلك بعد صدور قرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في عدد من الدول جراء انتشار «كوفيد - 19».

وقالت إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي وبتوجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أظهرت في موقف جديد ريادتها ومهنيتها العالية في التعامل مع أزمة «كورونا» من خلال المتابعة والتنسيق المستمر مع بعثاتها الدبلوماسية على مستوى العالم للوقوف بشكل لحظي على المستجدات العالمية في هذا الصدد حفاظاً على سلامة المواطنين والتعامل على قدر الحدث.

وأشارت إلى أن متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجهود الإمارات الدبلوماسية على مستوى العالم تجلت بوضوح خلال اجتماعه مع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والسفراء وغرفة العمليات بوزارة الخارجية، لنقف اليوم أمام إنجاز إماراتي جديد بمنظومة العمل الدبلوماسي، بقيادة واعية ملهمة، تستشرف المستقبل بهمم كوادرها الوطنية.

وأضافت أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي حققت ريادة دبلوماسية بالعمل الدؤوب لضمان سلامة الطلبة الدارسين في الخارج والعائلات الإماراتية وتأمين عودتهم للدولة وتأمين طواقمها العاملة في البعثات حول العالم والذي يأتي تتويجاً للجهود الاستثنائية لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، فارس الدبلوماسية الإماراتية الذي نجح باقتدار في تعزيز مكانة الإمارات على المستوى الدولي، وإيصال رسالتها الحضارية للعالم.