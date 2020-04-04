رسائل توعية لمالكي سيارات BMW ومرسيدس

دبي (الاتحاد) أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي خدمة الرسائل النصية التوعوية والتنبيهية لسيارات BMW ومرسيدس، والموجهة لخدمة أفراد المجتمع.

وأكد العقيد تركي عبدالرحمن بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي أن إطلاق الخدمة الجديدة جاء تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مشيداً بتعاون شركتي BMW ومرسيدس وحرصهما على تبني هذه الخدمة لما لها من جوانب إيجابية على أفراد المجتمع من خلال دعمها لحملة #خلك_في _البيت إلى جانب حرص القيادة على تعزيز شراكاتها مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص واستثمار العلاقات بما يضمن توفير خدمات لأفراد الجمهور ترقى لأعلى المواصفات والمعايير العالمية.

وأوضح العقيد بن فارس أن الخدمة يتم تنفيذها عبر إرسال رسائل نصية توعوية وأخرى تنبيهية باللغة الانجليزية إلى السيارة من مركز القيادة والسيطرة تظهر بصورة مباشرة على شاشات السيارات الخاصة من نوع بي إم دبليو والمرسيدس، وذلك لمطابقتهما للمواصفات الفنية في إدارة مركز القيادة والسيطرة.

وأكد أن شرطة دبي تحرص على إسعاد المجتمع وتوصيل رسالتها التي تعزز حرصها على سلامة وصحة المجتمع.

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