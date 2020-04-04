تطبيق للمتابعة «أثناء الحجر المنزلي»

أبوظبي (وام) أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي، تطبيقاً جديداً على الهواتف الذكية للتأكد من التزام الأشخاص المطالبين بالحجر المنزلي بالتعليمات الخاصة بالحجر، وعدم مخالطة أشخاص آخرين أثناء فترة الحجر لحمايتهم وحماية المجتمع، وتحقيق فوائد الحجر المنزلي.

يأتي ذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي تساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتسعى الدائرة من خلال تطبيق «ستاي هوم stay home» إلى البقاء على علم بموقع الأشخاص أثناء الحجر المنزلي الإلزامي، وتحديد مواقعهم والتأكد من عدم مخالفة شروط الحجر، بما يحقق مصلحة الأشخاص في الحجر وأسرهم والمجتمع بشكل عام.

ويمكن تحميل تطبيق stay home من خلال «جوجل بلاي» و«آبل ستور»، وسيحصل كل شخص طلب منه أن يحجر على نفسه بالمنزل على اسم المستخدم وكلمة مرور ليتمكن من استخدام التطبيق.

ويعمل التطبيق على إرسال تنبيهات إلى مرضى الحجر المنزلي، للتحقق من وجودهم ضمن نطاق الحركة المسموح به أثناء فترة الحجر.

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