الشارقة (الاتحاد) وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة بعدم دفن أي من ضحايا مرض كورونا المستجد «كوفيد 19» في منطقة الصجعة بالشارقة، والتأكيد على أنه لم يتم دفن أي من الضحايا في المنطقة المذكورة أو غيرها في الشارقة، بخلاف ما تم تداوله في مقطع فيديو نشره أحد المغرضين يدعي فيه أنه يتم الدفن في المنطقة.

ودعا المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الجمهور إلى توخي الدقة واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الشائعات والأخبار ما لم تكن صادرة عن المصادر الرسمية المعروفة في الدولة، لافتاً إلى أن الجهات الرسمية المختصة تقوم بدورها وفق القانون إزاء الأشخاص الذين نشروا هذا المقاطع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان القاسمي يوجه بعدم دفن ضحايا «كورونا» في الصجعة بالشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.