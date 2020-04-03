الامارات | «كهرباء دبي» تتيح خدمة «الإبلاغ» الذكي لموظفيها

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تتيح خدمة «الإبلاغ» الذكي لموظفيها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّرت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمة «الإبلاغ الداخلي عن المخالفات»، لتلقي بلاغات وشكاوى الموظفين حول أي مخالفات أو تصرفات مسيئة، أو أي أعمال/أنشطة غير قانونية قد تضر ببيئة العمل أو سمعة الهيئة. وحصلت خدمة «الإبلاغ الداخلي عن المخالفات» على المركز الأول في الفئة الذهبية بمسابقة «أفكار الولايات المتحدة الأميركية» الدولية عام 2019.



وأفادت الهيئة بأنها تحرص على ضمان السرية التامة لهوية مقدم البلاغ، والمحافظة على حقوق ومصالح الهيئة وكافة المعنيين، إلى جانب دعم الحوكمة المؤسسية والمبادئ المعمول بها في الهيئة وفق أعلى درجات الشفافية. وقد نظمت الهيئة مجموعة من ورش العمل والمبادرات للتعريف بالخدمة المتاحة على منصة «المكتب الذكي» داخلياً، والرد على أسئلة واستفسارات الموظفين وتدوين ملاحظاتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.



وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة اعتمدت أفضل الممارسات التي وضعها البنك الدولي لمزوّدي الكهرباء والمياه في جميع أنحاء العالم، وتشمل اتباع إطار شامل للحوكمة وتطبيق سياسة وميثاق للحوكمة. وتتبنى الهيئة سياسة حماية تتضمن ثلاثة خطوط دفاعية تكون فيها الإدارة والإشراف الخط الأول؛ والمخاطر والمطابقة والقانونية والحوكمة الخط الثاني؛ بينما يكون الخط الثالث فيها التدقيق الداخلي. وتسهم هذه الجهود في تحقيق أهداف خطة دبي 2021 بأن تكون حكومة دبي رائدة ومتميزة، وشفافة وموثوقة، ومستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، ورؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.



وأكد أن نموذج الحوكمة الذي تعتمده الهيئة بات مثالاً يحتذى للمؤسسات على مستوى العالم، مشيراً إلى أن نموذج الحوكمة في الهيئة يواكب التغييرات العالمية المتسارعة بالاستناد إلى أربع ركائز أساسية هي: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة.

