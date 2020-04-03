الامارات | «شروق» توزع خضروات عضوية مجاناً على الأسر المتعففة

شكرا لقرائتكم خبر عن «شروق» توزع خضروات عضوية مجاناً على الأسر المتعففة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وشركة «فيجيتك»، مبادرة صحية مجتمعية لتزويد عدد من الأسر المتعففة وأفراد المجتمع المحلّي في الشارقة بالخضروات العضوية الطازجة مجاناً خلال فترة الالتزام بالبقاء في المنزل، دعماً لتوجهات الدولة بضرورة بقاء أفراد المجتمع المحلّي في منازلهم، وتشجعيهم على الالتزام بالعادات الغذائية الصحيّة.



وتستهدف المبادرة أكثر من 1000 أسرة في الشارقة، بـ6200 كيلوغرام من الخضروات العضوية الطازجة، بآليات تلتزم بكامل إجراءات الصحة والسلامة والوقاية التي اتخذتها الدولة، والتي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، خصوصاً أن عملية توصيل الخضروات العضوية لأفراد المجتمع المحلي ستكون دون لمس.

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وقال الرئيس التنفيذي لـ«شروق»، مروان بن جاسم السركال، إن المبادرة تهدف دعم توجهات الدولة في ظل الإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وتجدد التزام المؤسسات اتجاه المجتمع المحلّي، وتأثيرها في نشر العادات الصحية وأنماط الغذاء السليم لرفع مناعة الأفراد، وفي الوقت نفسه مساعدتهم لتجنب الخروج من المنزل حفاظاً على سلامتهم.

ومن جانبه أفاد المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، بأن المبادرة تخصص سلة خضروات طازجة لمئات الأسر والأفراد في المجتمع المحلي في الشارقة، مناشداً كل أفراد الجمهور بضرورة التعاون والوقوف إلى جانب الجهود التي تبذلها المؤسسات لتنفيذ مبادرات وحملات تخفف من آثار التحديات التي يمر بها العالم في الوضع الراهن.

وتضم سلال الخضراوات نحو 300 كيلوغرامٍ من المنتجات المزروعة محلياً بشكل يومي، منتجات زراعية عضوية تمت زراعتها في أحواض مائية وتنمو بمساعدة الضوء، وسيتم تعبئتها في عبوات صديقة للبيئة قابلة للتحلل العضوي في التربة.