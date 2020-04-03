الامارات | «تعاونية الشارقة» توفر أجهزة تعلم عن بعد بـ 60 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن «تعاونية الشارقة» توفر أجهزة تعلم عن بعد بـ 60 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت تعاونية الشارقة أجهزة لوحية بقيمة 60 ألف درهم إلى طلاب مدرسة الأمل للصم التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مساهمةً منها في دعم عملية التعليم عن بعد والتي أعلنت عنها الدولة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتم تسليم الأجهزة من قبل مدير الموارد البشرية بتعاونية الشارقة، هلال المحرم، إلى مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، منى عبدالكريم اليافعي، في مقر المدينة.

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وأفاد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد الجنيد، بأن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات مجلس الإدارة وفي إطار التعاون الدائم بين تعاونية الشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، لدعم وتمكين أصحاب الهمم، حيث تم توفير الأجهزة اللوحية لطلاب مدرسة الأمل ليتمكنوا من متابعة عملية التعليم عن بعد في ظل الظروف الحالية.

وثمن جهود مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في دعم أصحاب الهمم وتعزيز دورهم وتوفير متطلباتهم، وتقديم أفضل الخدمات لهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

ومن جانبها نوهت اليافعي بالدور المجتمعي الذي تؤديه تعاونية الشارقة تجاه أفراد وفئات المجتمع، وتوجهت بالشكر إلى إدارة تعاونية الشارقة لدعمها المتواصل لبرامج وخدمات المدينة.