عفراء البسطي أميناً مساعداً لاتصال «الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي قرار هيئة مكتب المجلس المتضمن تعيين عفراء البسطي أميناً عاماً مساعداً للاتصال البرلماني، وذلك في إطار الحرص على دعم الأمانة العامة للمجلس بأفضل الكفاءات المواطنة، حيث تمتلك خبرات برلمانية ووظيفية ومهنية كبيرة مكنتها من تقلد العديد من المناصب والمساهمة في العمل الوطني وتمثيل الدولة في العديد من المحافل الدولية.

وفازت عفراء البسطي التي كانت عضواً في المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة «2011-2019» على مدى فصلين تشريعيين هما الخامس عشر والسادس عشر، بجائزة «التميز البرلماني» عن فئة «عضو البرلمان» على مستوى العالم العربي لأدائها البرلماني على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وساهمت من خلال رئاستها ومشاركتها في عمل لجان المجلس وفي مناقشات المجلس في تعزيز العمل البرلماني كما كان لها حضور وأداء برلماني لافت من خلال تمثيل المجلس الوطني الاتحادي في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية فضلاً عن عضوية لجان الصداقة البرلمانية.

وفازت البسطي بالعديد من المناصب على صعيد عمل الاتحاد البرلماني الدولي منها: نائب أول لرئيسة منتدى النساء البرلمانيات الذي يعقد ضمن اجتماعات الاتحاد، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد، وممثل المجموعة العربية في مكتب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في الاتحاد البرلماني الدولي.

وفي مسيرتها الوظيفية والمهنية تولت مهام القيادة التنفيذية لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وكان لها حينها دور بارز في إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني في الدولة، كما عملت على إدارة استراتيجية إعلامية لتوعية المجتمع المحلي والعالمي بقضايا المرأة والطفل.

كما أن لعفراء البسطي خبرة في العديد من مواقع العمل الوطني منها وزارة التربية والتعليم وجامعة زايد ومركز دبي التجاري العالمي، وشغلت كذلك عضويات العديد من اللجان الوطنية ومجالس الإدارة منها اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالدولة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومجلس إدارة مركز إرادة للعلاج والتأهيل ومجلس إدارة مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وفريق الدولة في المنتدى العالمي للهجرة والتنمية.