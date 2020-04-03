المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للإسعاف لـ «الاتحاد»: خطة متكاملة لنقل حالات «كورونا» ومحاصرة العدوى

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشف خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة تطبق خطة متكاملة لنقل حالات الإصابات المؤكدة أو المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك وفق استراتيجية وطنية مدروسة أسهمت في الحد من الإصابات، وأثبتت فعاليتها في حماية المجتمع، في ظل توافر منظومة رعاية صحية بمستويات عالية.

وقال الدراي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: «وفرت المؤسسة كل وسائل سرعة الاستجابة لكل البلاغات الواردة إليها، كما فعّلت خدمات التطهير والتعقيم لكل مركباتها البالغ عددها 274 مركبة متنوعة، ووفرت تلك الخدمة في مطارات دبي».

وأشار إلى تعاون المؤسسة مع جميع الشركاء في سبيل الحد من انتشار المرض وعزل المصابين وتعزيز إجراءات الحجر الصحي، وجميع مركبات المؤسسة جاهزة لاستقبال حالات الإصابة أو المشتبه بها، من حيث التعقيم والاستعداد لأي طارئ، وكل سيارة مجهزة بمعدات وأدوات خاصة، وبمواصفات عالمية للتعامل مع حالات الإصابة.

وذكر الدراي، أن خطة المؤسسة لنقل حالات «كورونا» تتضمن العديد من المحاور، من أبرزها تخصيص سيارات إسعاف معينة لنقل الحالات، وتعمل على مدار 24 ساعة، بعضها موجود في المطار، وبعضها متجول في أنحاء دبي.

وأشار إلى أن هذه السيارات مخصصة في الأساس للتعامل مع حالات الأمراض المعدية، سواء الإصابات المؤكدة أو المشتبه بها.

وأعلن الدراي، أن المؤسسة فضلت تخصيص سيارات خاصة احتياطياً لمحاصرة العدوى والحد منها، مشيراً إلى وجود 111 نقطة إسعافية منتشرة في أنحاء الإمارة مستعدة للاستجابة السريعة، وجميع سيارات المؤسسة مزودة بمعدات وأدوات خاصة، وبمواصفات عالمية للتعامل مع حالات الإصابة.

وأكد أن المؤسسة تقوم بتدريب المسعفين كافة على التعامل مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم، وتقوم بتطعيم جميع الميدانيين ضد الأمراض المعدية بصفة دورية ومنتظمة.

وقال الدراي: «وقعنا اتفاقات خاصة مع 16 مستشفى ومؤسسة طبية خاصة للتعاون والتنسيق في حالات الطوارئ ونقل المرضى، كما نتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، كهيئة الصحة في دبي وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي والدفاع المدني، ونتكاتف جميعاً لدرء هذا الوباء الخطير والحد من تفشيه في مجتمع الإمارات»، مؤكداً أن المسعفين وفنيي الطب الطارئ مدربون على أعلى مستوى للتعامل مع كل إصابة، خاصة حالات الاشتباه، بما يضمن الحماية من انتقال العدوى نهائياً، لافتاً إلى أن المؤسسة فضلت أن تضع كل طاقمها الإسعافي البالغ عددهم 1200 على أهبة الاستعداد وفي أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع الظروف الراهنة، كما تم تفعيل خطط الطوارئ.

وأوضح أنه يتم تعقيم السيارة كلياً عقب نقل كل حالة، لضمان سلامتها عند نقل أي حالة أخرى، عن طريق استخدام جهاز تعقيم متطور، فبعد إخلاء السيارة من طاقم الإسعاف، يقوم الجهاز بتعقيمها بالكامل، خلال 4-5 دقائق، بما يضمن حماية المرضى ويكفل تأمين المسعفين والسائقين.

وأفاد الدراي، بأنه تم تزويد المسعفين بالزي الخاص بمكافحة العدوى والأقنعة الواقية وقفازات إضافية ومواد تطهير فعالة، ونظمت المؤسسة عدداً كبيراً من الدورات التدريبية للمسعفين على التعامل مع حالات الإصابة وكيفية الوقاية من انتقال العدوى.

ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى قيام المؤسسة بتعقيم الأسطح الصلبة والهواء، إضافة إلى الأرضيات والجدران، بأحدث التقنيات المستخدمة في القضاء على العدوى بشكل فعال، مشيراً إلى أن المؤسسة تتابع توصيات منظمة الصحة العالمية، وما تعلنه المؤسسات الصحية الدولية ووزارة الصحة بالإمارات بشأن العدوى، ونناقش أية تطورات جديدة تتعلق بها، ويتم إبلاغ المسعفين بها وتدريبهم على كيفية التعامل معها.

ونصح الدراي، الجميع بالوقاية الفعالة والقيام بكل ما يلزم لحماية أنفسنا وأطفالنا وكبار السن من العدوى، مؤكداً أن الجهود والإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة يرافقها خطوات في كل الجوانب والمجالات المعيشية التي تتصل بحياة الناس اليومية، لدعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة، وتسهيل ممارسة الأعمال لضمان قوة الاقتصاد الوطني ودعم حيويته.

وقال الدراي: إن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان لها أكبر أثر في طمأنة الناس ومدهم بقوة معنوية كبيرة على درب مكافحة هذا الوباء (كورونا المستجد) عبر استراتيجية وطنية مدروسة أسهمت في الحد من الإصابات، وأثبتت فعاليتها في حماية المجتمع، في ظل توافر منظومة رعاية صحية بمستويات عالية».

وأعرب الدراي، عن بالغ شكره لقادتنا الكرام على مواقفهم الوطنية وجهودهم الجبارة، وتأكيدهم على توافر الإمكانات والقدرات، من كوادر ودواء وغذاء، بغض النظر عن التحديات، واعتبار أن سلامة الناس على أرض الدولة هي أولوية قصوى، لافتاً إلى ثقة سموهم في الكادر الطبي والإسعافي، وشكرهم لجميع الأطباء والممرضين والمسعفين باعتبارهم جنود المجتمع، بما يمثلون من خطوط دفاعية كبيرة في استراتيجية مكافحة هذا الوباء، والحد من انتشاره.

24 خدمة متخصصة

أكد خليفة الدراي، أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تسعى إلى توفير خدمات راقية ورعاية فائقة وعناية رائدة متطورة في الأعمال الإسعافية والطب الطارئ، إلى جانب تطوير المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستعداد والجاهزية مع مختلف الجهات والهيئات الرسمية والخاصة في الدولة، بغية تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى إطلاق المؤسسة نحو 24 خدمة متخصصة لضمان توفير الرعاية المناسبة لكل الفئات.