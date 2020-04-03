«أصداء الأمل» لدعم مكافحة كورونا

أبوظبي (الاتحاد) تبحث موانئ أبوظبي مع موانئ عالمية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، توسيع نطاق مبادرة «أصداء الأمل» التي انطلقت الثلاثاء الماضي.

وستقوم السفن التجارية والقاطرات البحرية ضمن موانئ الدولة، بإطلاق أبواقها يومياً في تمام الساعة 6:30 مساء، وذلك في إشارة تضامنية مع مشغلي الموانئ والتجارة البحرية والبرية والفرق الصحية مع فرق مكافحة الوباء العالمي، فيروس «كورونا».

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