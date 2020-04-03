«التربوي للغة العربية» يشارك في اجتماع «التربية الخليجي»

الشارقة (الاتحاد) شارك المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج، الذي عقد عن بُعد باستخدام التواصل الإلكتروني، برئاسة الدكتور علي القرني المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج.

ومثّل المركز الدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الاجتماع الذي شارك فيه وكلاء وزارات التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب، ومديرو المراكز التابعة للمكتب، بحضور ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وتم خلال الاجتماع، استعراض استعدادات وجهود الدول الأعضاء في المكتب، ومدى جاهزية وزارات التربية والتعليم بها لمواجهة الأزمة الحالية، التي تجتاح العالم جراء فيروس كورونا المستجد، وأهم الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدول بهذا الشأن، وكافة التجهيزات والحلول والبدائل للتعليم عن بعد، في ما يتعلق بجميع المراحل التعليمية، ولاسيما صغار السن.

وأكد الدكتور عيسى الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، أهمية الاجتماع المنعقد عن بعد لدول مجلس التعاون الخليجي، وما تطرق إليه من آليات وتكامل، بشأن السبل الكفيلة لطرح الحلول التعليمية، لمواصلة المسيرة التعليمية لكافة الفصول، وأهمية تجاوز الأحداث الراهنة التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد، ولاسيما على قطاع التعليم.

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