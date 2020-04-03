بلدية أبوظبي: «ميركم عندنا»

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي أمس مضاعفتها لكميات السلع الغذائية الأساسية في مراكز السلع الغذائية المدعمة تحت شعار «ميركم عندنا» تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وحتى نهاية مايو المقبل.

وأكدت البلدية توافر السلع الغذائية الأساسية كافة و«المير» في مراكز السلع الغذائية للبلديات والجمعيات التعاونية المشاركة، مؤكدة أنه بإمكان المواطنين شراء السلع عبر منصة الخدمات الذكية «سمارت هب».

وأشارت إلى جاهزيتها لاستقبال طلبات المواطنين عبر منصة «سمارت هب» وإيصالها للمواطنين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دائرة البلديات والنقل حفاظاً على سلامة الجمهور العام، وتخدم المنصة الرقمية للسلع الغذائية أكثر من 70 ألف أسرة مواطنة مسجلة في قائمة المستفيدين من مراكز السلع الغذائية المدعمة.

ودعت البلدية المواطنين إلى الاستفادة من خدمة توصيل المواد الغذائية الأساسية التي توفر عليهم الجهد والوقت، وتسهم في إيصال طلباتهم إلى بيوتهم بكل يسر وسهولة ومن دون أي عناء، ولاسيما أنه بإمكانهم من خلال المنصة الرقمية اختيار السلع المستهدفة، ودفع أثمانها، ثم اختيار طلب التوصيل، ليقوم المعنيون بالبلديات بإيصال السلع المطلوبة فوراً إلى المنازل.

ولفتت إلى أنها وضمن إطار إنجازها مشروع التحول الرقمي للخدمات بنسبة 100%، كانت قد أطلقت منصة رقمية موحدة لتقديم خدمات الحصول على السلع الغذائية المدعمة ولتسهيل الإجراءات، وتقديم الخدمات بقالب حضاري يتواءم مع احتياجات المتعاملين والمجتمع، ويحقق تطلعاتهم.

وتشمل منصة الخدمات الرقمية لخدمات السلع الغذائية البلديات الثلاث «مدينة أبوظبي، منطقة الظفرة، مدينة العين»، وبإمكان المواطنين الحصول على خدمات السلع الغذائية المدعمة عبر منصة «سمارت هب» بكل يسر وسهولة.

وتتميز المنصة بالعديد من الخصائص والامتيازات، من أهمها سهولة الاستخدام، لا سيما وأن الحصول على خدمات السلع الغذائية رقمياً لا يحتاج إلى إبراز أي أوراق ثبوتية أو بطاقة هوية أو مستندات خاصة، وذلك بسبب الربط الكامل للبيانات مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، وبهذا الشكل تتوافر على المنصة معلومات كاملة عن كل أسرة مدرجة في قائمة الأسر المستفيدة من السلع الغذائية المدعمة، مشيرة إلى أن خدمات المنصة متاحة على مدار الساعة.