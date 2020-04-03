إطلاق «بوابة أبوظبي القضائية» للأحكام والتشريعات

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، بوابة أبوظبي القضائية للأحكام والتشريعات، والتي تعد منصة قانونية ذكية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متقدمة ومتعددة لأعضاء السلطة القضائية والمهتمين بالقانون، من خلال إتاحة الأحكام بتصنيفاتها الموضوعية ووفق دوائرها، وكذلك التشريعات المحلية والاتحادية بطرق بحث سهلة ومبسطة.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، أن إطلاق البوابة يدعم جهود تقديم خدمات قانونية رائدة باستخدام التقنيات الحديثة، تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة التطورات والمستجدات والاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية وفق أرقى المعايير.

وأشار إلى إنجاز البوابة بشكل كامل من حيث إعداد المحتوى وإدارته وتصميم النظام، عبر الكوادر المتخصصة في دائرة القضاء، ضمن آليات عمل فعالة لضمان الجودة وتقديم خدمة بحث قانونية متخصصة بطريقة سهلة وميسرة، مع إمكانية الوصول إلى البوابة من خلال الموقع الرسمي للدائرة، بحيث تكون متاحة للجميع.

وتضم البوابة أحكام نقض أبوظبي من عام 2007 إلى 2019، وكذلك التشريعات المحلية والاتحادية مصنفة وفق سنوات صدورها.

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