وقف عائشة بنت محمد يدعم «معاً نحن بخير»

أبوظبي (الاتحاد) قررت إدارة وقف الشيخة عائشة بنت محمد بن خليفة آل نهيان، وبالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تقديم دعم مالي إلى برنامج «معاً نحن بخير». وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة لجنة الوقف إنَّ قرار اللجنة بالتبرع بجزء من ريع الوقف إلى البرنامج يركز في مضمونه على دعم المواطنين والمقيمين.

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