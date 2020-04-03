فنادق«سيتي سيزنز» لخدمة الدولة

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة ابن حم المالكة لفنادق سيتي سيزنز، عن دعم المجموعة الجهود الوطنية التي تبذل لمكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره، بوضع جميع الغرف والمرافق الفندقية المتوفرة والتابعة لمجموعة سيتي سيزنز للفنادق في خدمة الدولة. وقال أحمد بن مسلم بن حم العامري، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تأتي هذه الخطوة لدعم جهود الدولة وأجهزتها في مكافحة وباء كورونا».

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