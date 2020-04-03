إخماد حريق في مصنع للمواد اللاصقة بعجمان

عجمان (الاتحاد) تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان، من إخماد حريق اندلع في مصنع للمواد اللاصقة بالمنطقة الصناعية الجديدة، أسفر عن إصابة عاملين بحروق متوسطة ونقلا إلى المستشفى.

وأفادت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 10:14 دقيقة صباح أمس، يفيد بوقوع حريق في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الجديدة، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ من 3 مراكز إلى موقع الحادث، وباشرت عملية إخماد النيران والسيطرة على الحريق.

وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة عاملين تم نقلهما بواسطة الإسعاف الوطني إلى المستشفى، وتم تبريد الموقع، والتأكد من سلامته، وتسليمه للجهات المختصة، لاستكمال بقية الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق.

وأشرف على عمليات إخماد النيران العميد محمد علي جميرا، مدير إدارة المراكز، الذي وجّه بضرورة التزام المنشآت الصناعية، وكافة القطاعات باشتراطات الوقاية والسلامة التي تلزمهم بها الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، حفاظاً على الأرواح والممتلكات العامة.

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