أكاديمية شرطة دبي تناقش سير العملية التعليمية

دبي (الاتحاد) ترأس العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، اجتماعاً استثنائياً عن بعد، بحضور العميد الدكتور محمد بطي الشامسي نائب المدير، ومديري الإدارات الفرعية، ورؤساء الأقسام، لمناقشة آخر المستجدات على صعيد العملية التعليمية والتدريبية، في ظل منظومة العمل عن بعد، الذي تم تطبيقه بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وثمّن العميد الدكتور السويدي، دعم معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومتابعة اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لمسيرة التميز الأكاديمي، وتسخير كافة الإمكانات التقنية وتكنولوجيا التعليم عن بعد، خاصة في هذه المرحلة.

وأشاد بجهود كافة الإدارات والأقسام وفرق العمل التي أكدت جاهزيتها في تفعيل التعليم عن بعد لطلبة الدراسات العليا وغيرهم.

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