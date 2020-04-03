شهادتا «الإتلاف والفقدان» مجاناً في الشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

أكد العقيد يوسف بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالإنابة في الشارقة، أن الإدارة بدأت في إصدار شهادتي «الإتلاف والفقدان» في الإمارة حالياً من دون رسوم، وخلال دقائق قليلة مجرد تقديمها والتدقيق عليها من قبل المتقدمين، حيث يتم تسليمها لهم عبر البريد الإلكتروني، في إطار تنفيذ

الحزمة التحفيزية التي أقرها مؤخراً المجلس التنفيذي للإمارة.

وأضاف أن شهادة الإتلاف تتعلق بتعرض المركبات لأية أضرار، وتطلب شركات التأمين شهادة من أصحابها بالإتلاف، وهو ما كان يتطلب في السابق استصدارها مقابل رسم بـ 100 درهم في المراكز الشرطية، لتقدم لهذه الشركات للموافقة على إصلاح وتعديل مواضع التلف.

وأشار إلى شهادات الفقدان كانت تستخرج في السابق أيضاً بمبلغ 100 درهم، تدفع من قبل طالبيها، لاستخراج الشهادة التي تتطلب تقديم كافة الأوراق والوثائق من بطاقات الهوية، وخلاصات القيد وجوازات السفر، وغيرها من الوثائق الأخرى.

وذكر أن إدارة المراكز تستقبل هذه الطلبات حالياً عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني (UAE MOI)، كإجراء احترازي لمنع الاختلاط، وذلك للتصدي لفيروس كورونا، وفي حال وجود أي ملاحظات يتم الاتصال بمركز خدمات المرور والترخيص، خلال ساعات العمل اليومية، من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء على الرقم: 065177555، وبمجرد استقبال الطلب يتم التعامل معه من قبل الشخص المختص وإنجازه، وإرساله عبر البريد الإلكتروني لأصحابه، تسهيلاً عليهم لإنجاز مهامهم.