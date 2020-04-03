إلزام أب بنقل بناته لمدارس خاصة

جمعة النعيمي (أبوظبي) نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكم محكمة الاستئناف القاضي بأحقية أب بنقل بناته الثلاث من الدراسة في مدارس خاصة إلى حكومية، وألزمته بإرجاعهن للمدارس الخاصة، نظرا لوجود اتفاق بين الأب والأم.

وتفصيلاً، فقد رفع الأب دعواه ملتمساً الحكم له بنقل بناته التي تتراوح أعمارهن بين 9 سنوات و8 سنوات و5 سنوات من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية مع طلب إلزام الطاعنة (الأم) من عدم تعرضها للبنات في هذا الشأن.

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