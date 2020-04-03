شرطة أبوظبي تحذر من نشر وتداول الإشاعات

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي، الجمهور إلى عدم نشر الإشاعات وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تضم عدداً من الرسائل، بعضها يفتقد الدقة والمصداقية، بسبب امتهان بعض الأشخاص إطلاق الإشاعات، وترويج أخبار لا أساس لها من الصحة، تؤثر في الرأي العام.

وأوضحت أن نشر الإشاعات جريمة يعاقب عليها القانون، وفقاً للمادة (198) مكرر من قانون تقنية المعلومات، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو مغرضة، أو بث دعايات مثيرة، من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأكدت أهمية أن يكون أفراد المجتمع درعاً واقياً في التصدي لانتشار الإشاعات والأخبار المضللة، وتحري الموضوعية والمصداقية، وليكن أساسنا في هذا الجانب الرجوع للجهات الرسمية للتأكد من المعلومات.