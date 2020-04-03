مصادرة 288 كمامة مغشوشة في دبا الفجيرة

دبا الفجيرة (الاتحاد) أغلقت بلدية دبا الفجيرة، متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة، سوبر ماركت مخالفاً لشروط النظافة والصحة العامة، وصادرت كميات من الكمامات المغشوشة، وذلك خلال جولات تفتيشية.

وكانت البلدية صادرت أمس 288 كمامة مغشوشة مجهولة المصدر، ولعدم استيفائها المواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة.

وناشدت الجمهور بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها في مختلف منافذ البيع، من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ، الذي يعمل على مدار الساعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المهندس حسن اليماحي، مدير عام البلدية الاستمرار في تنفيذ وتكثيف الحملات طوال العام، لنشر التوعية بين العاملين، وتعريفهم بضرورة تطبيق الإرشادات والقوانين.

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