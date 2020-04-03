الخدمات البحثية بجامعة الإمارات «إلكترونية»

العين (الاتحاد) أكد الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات بأن جميع الخدمات المقدمة عن طريق المراكز البحثية بالجامعة متاحة بشكل طبيعي وكافة المشاريع البحثية مستمرة في ظل الظروف الراهنة ونظام العمل عن بُعد.

وأشار إلى أن كافة إجراءات وخدمات البحث العلمي متاحة إلكترونياً ومنها: تسجيل الملكية الفكرية وبراءة الاختراع، ونظام التمويل الداخلي، واستلام المقترحات البحثية عن طريق النظام ومراجعتها، واستلام طلبات إغلاق المشاريع المنتهية ومراجعتها، والموافقة على طلبات أخلاقيات البحث.

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