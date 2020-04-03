تسهيلات للصيادين في أم القيوين

أم القيوين ( الاتحاد)

أعلنت جمعية الصيادين بأم القيوين، عن تقديم حزمة من التسهيلات والإعفاءات وخفض رسوم بعض الخدمات التي توفرها للصيادين المواطنين في الإمارة، بهدف مساعدتهم على مواجهة التحديات، والتخفيف من تأثيرات فيروس كورونا على المهنة. وقال جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، إنه نظراً للظروف الحالية والأوضاع السائدة في الدولة، ومراعاةً لظروف الصيادين المادية، فقد قرر مجلس إدارة الجمعية تقديم حزمة من التسهيلات والإعفاءات، التي تساعد المواطنين على الاستمرار في المهنة، وتخفف من معاناتهم.

وأضاف: أنه تم إعفاء كبار المواطنين، وبعض الفئات من ذوي الدخل المحدود، الذين لا يتعدى راتبهم 10 آلاف درهم، من رسوم إيجار سنوية لمواقف قوارب الصيد في منطقة لعطين، وخفضها من 1000 إلى 800 درهم لباقي الصيادين. وأشار إلى أن الجمعية لديها أكثر من 26 مستودعاً مخصصة لتخزين معدات وأدوات الصيد في منطقة لعطين، ومعظمها مؤجرة، وتبلغ رسوم إيجار الواحد منها 1600 درهم، وتم خفض الرسوم إلى 1000 درهم، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الصيادين.

وأكد حميد، أنه تم تقديم 10% خصماً على خدمات الورشة البحرية، لتصليح محركات القوارب في منطقة لعطين، بالإضافة إلى خدمات الورشة المتنقلة.