«التعليم» تدعو المدارس لرد بعض الرسوم وعدم خفض أجور المعلمين

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت دائرة التعليم والمعرفة المدارس الخاصة لمراعاة الظروف الراهنة الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كورونا من خلال رد بعض الرسوم لأولياء الأمور وعدم تخفيض أجور المعلمين.

وأكدت في تعميم أرسلته لمدراء المدارس، استعدادها الدائم لتقديم العون بشأن ما قد يحتاجونه لإعداد أو صياغة أي من الأنظمة والسياسات، التي تضمن التطبيق الأمثل للتعليم عن بعد وتحقيق أفضل الممارسات في مثل هذه الظروف.

كما دعت الدائرة مدراء المدارس إلى أهمية التعامل بمهنية مع استفسارات أولياء الأمور حول الرسوم الدراسية، والالتزام بالتواصل معهم بهدف الحصول على دعمهم وضمان التزامهم بدفع رسوم الفصل الدراسي المقبل.

ودعت إلى تخصيص كل مدرسة موظفاً للرد على استفسارات أولياء الأمور المتعلقة بالرسوم الدراسية وتلقي المقترحات والشكاوى، وموظفاً آخر للتواصل مع الدائرة حيث ستقوم بمراقبة التطورات خلال الأسابيع المقبلة من خلال التواصل المستمر مع المدارس.

ودعت الدائرة مدراء المدارس إلى المشاركة في استبيان تم ارساله إليهم ليتاح للجهات المسؤولة النظر في الحلول المناسبة لمواجهة أي تحديات يمكن أن تطرأ في الفترة المقبلة.

كما تضمن التعميم توجيه دعوة إلى المدارس الخاصة، بإعادة رسوم المواصلات للفصل الدراسي الثالث والرسوم الأخرى ذات الصلة «إن أمكن»، وأكدت أن المعلمين يعملون بجد خلال هذه الفترة ونصحت بشدة بعدم تخفيض أجورهم، حيث قد يصعب على المدرسة الاحتفاظ بهذه الخبرات بعد انقضاء هذه الأزمة. وفي حال كان هناك حاجة ماسة لتخفيض أجور المعلمين، فيمكن التفاوض معهم للتوصل إلى حلول ترضي الطرفين.

وألمحت دائرة التعليم والمعرفة، بأنها تشجع المدارس على توفير بعض التخفيضات على الرسوم الدراسية لأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال إمكانية خفض التكاليف التشغيلية، وبالتالي المساهمة في دعم أولياء الأمور، كما يمكن خصم هذا التخفيض من الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل.

وأشارت إلى أن بعض أولياء الأمور يواجهون خلال هذه الفترة بعض الصعوبات أو التحديات في سداد الرسوم الدراسية في الأوقات المحددة من قبل المدرسة، بسبب فقدانهم لعملهم أو إلزامهم بأخذ إجازة غير مدفوعة الأجر أو أي أسباب أخرى خارجة عن إرادتهم، داعية لمراعاة مثل هذه الحالات وضمان عدم تأثرهم سلبياً. وأوصت الدائرة بوضع خطة دفع ميسرة لتسهيل عملية السداد لهذه الأسر والتأكد من جمع كافة الوثائق المتعلقة بظروفهم، ليتسنى لها دراسة كافة الحلول الممكنة.

ودعت الدائرة المدارس الخاصة إلى التفاوض مع العاملين من غير المعلمين الذين لا تتطلب خدماتهم خلال هذه الفترة، على تخفيض مؤقت للأجور (إذا لزم الأمر) مع مراعاة القرار 279/‏‏‏‏‏‏2020 الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بخصوص تنظيم عمل القطاع الخاص، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنهم قد يعيلون ويدعمون عائلات أخرى، لافتة إلى أهمية المحافظة على الممارسات الأخلاقية في الظروف الراهنة.

وشددت على أهمية التواصل الواضح مع أولياء الأمور في مثل هذه الظروف.

وقالت الدائرة : يجب على مديري المدارس إرسال خطاب لأولياء الأمور يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها المدرسة لضمان استمرار المسيرة التعليمية للطلبة، مشيرة إلى أنه مع قرار استمرارية الدراسة بنظام التعليم عن بعد يجب على المدارس الخاصة إعداد السياسات ووضع الأنظمة اللازمة لضمان تسجيل الحضور اليومي للطلبة والمعلمين طوال فترة التعليم عن بعد، وإجراء الامتحانات وتوزيع الدرجات للعام الدراسي الحالي الفصل الأول «بالنسبة للمدارس الآسيوية».