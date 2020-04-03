طقس غائم اليوم وأمطار خفيفة متوقعة

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية، وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية- شمالية شرقية/‏ 18 - 30 كم/‏س تصل إلى 38 كم/‏س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 51 :18 والمد الثاني عند 45 :05 والجزر الأول عند الساعة 26 :11 والجزر الثاني عند الساعة 35 :00.

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