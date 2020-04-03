«مدني أبوظبي» يشارك في التعقيم الوطني

فرق الإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي، قبيل بدء برنامج التعقيم الوطني أمس، حيث تشارك في تعقيم الشوارع والمرافق العامة والشواطئ والمتنزهات والحدائق والمراكز التجارية والمحال التجارية في إمارة أبوظبي، فيما دعا العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي أفراد المجتمع إلى البقاء في منازلهم أثناء تنفيذ البرنامج. (الاتحاد)

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