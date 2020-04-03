شرطة أبوظبي: «خلك في البيت»

جمعة النعيمي (أبوظبي) أكد الملازم أول فهد الزيدي ضابط عمليات بشرطة أبوظبي، أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي بقطاعاتها وجهاتها الأمنية كافة، وجميع كوادرها الشرطية ومعداتها على أهبة الاستعداد لخدمة وحماية المجتمع ضمن برنامج التعقيم الوطني، وقال: نحن موجودون لخدمتكم وسلامتكم، لذا دعونا نقوم بواجبنا، و«خلك في البيت». وأشار إلى منظومة التطبيقات الذكية التي تستعين بها شرطة أبوظبي للمراقبة المرئية ضمن برنامج التعقيم الوطني، ومتابعة غير الملتزمين بالتعليمات التي تختص بالبقاء في البيت، بالإضافة إلى متابعة الدوريات الأمنية والبلاغات الروتينية اليومية، والتعامل مع الجمهور بحرفية واحترام، بالإضافة إلى وجود الأنظمة الذكية SOS «استغاثة» المعتمدة في العمل بشرطة أبوظبي والتعاون مع تلك البلاغات، والاهتمام بأصحاب الهمم وكبار المواطنين.

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