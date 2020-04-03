رفع حظر صيد الصافي والشعري «الأحد»

دبي (الاتحاد) تعزيزاً لتوافر السلع الغذائية في السوق المحلي، ودعما لاستدامة قطاع الصيد والعاملين به، قررت وزارة التغير المناخي والبيئة بداية من الأحد المقبل، إيقاف العمل بالقرار رقم (501) لعام 2015 بشأن تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي للفترة المتبقية من الموسم الحالي لتكاثر هذه الأنواع من الأسماك والتي تمتد حتى نهاية أبريل الجاري، والسماح بصيدها على مستوى الدولة خلال هذه الفترة.

ويأتي إيقاف العمل بالقرار للفترة المتبقية من الموسم الحالي مواكبة لتوجهات الدولة الحالية بتعزيز استمرارية واستدامة سلاسل إمداد الغذاء في أسواق الدولة، وسيتاح للصيادين بدء صيد أسماك الشعري والصافي العربي من الأحد المقبل وتسويق المصيد في السوق المحلي.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الصيادين والعاملين على قواربهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في الدولة للحد من انتشار الفيروسات، والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في الأسواق والتباعد خلال عملية التسوق وعدم التكدس خلال عمليات البيع والمزايدات على الأسماك.

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