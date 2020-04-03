الأسماك الطازجة إلى المنازل برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تدشن دائرة بلدية رأس الخيمة خدمة توصيل الأسماك الطازجة للمنازل ابتداءً من غد السبت إلى كافة مناطق الإمارة وذلك بالتنسيق مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات مقابل رسوم توصيل رمزية.

وذكرت الدائرة أن الخدمة ستتم بالتعاون والتنسيق مع الهيئة التي تخصص مركبات لتوصيل الطلبات مجهزة بالمعدات اللازمة لحفظ الأسماك والتأكد من وصولها إلى أيدي المستهلكين مستوفية الاشتراطات الصحية. وقال منذر الزعابي مدير عام الدائرة لـ«الاتحاد» إن الدائرة حرصت على اتخاذ عدد من التدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع وكذلك العاملين في المنشآت كافة منها أسواق السمك باعتبار أن السمك مصدر غذائي مهم لأهالي المنطقة ولا يمكن الاستغناء عنه.

وذكر أن الدائرة دعت بداية الأفراد مرتادي أسواق السمك إلى تجنب الدخول إلى السوق والاكتفاء بالتواصل مع الباعة لطلب الانواع المرغوب في شرائها ليتم إيصالها لهم إلى مركباتهم، دون الحاجة إلى قصد السوق الأمر الذي يحد من عملية التجمع والاختلاط.

وقال إن الدائرة تطلق يوم غد خدمة توصيل الأسماك إلى مختلف مناطق الإمارة بعد التنسيق مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات التي تعمل على توفير مركبات خاصة لتقديم خدمة التوصيل مقابل مبلغ يصل داخل حدود الإمارة إلى 17 درهماً إلى جانب الرسوم المتعلقة بقيمة الصندوق والثلج اللازمين لحفظ الأسماك ووصولها إلى المستهلك مستوفية الشروط.

وأكد أن الدائرة ستعمل على مواصلة تقديم هذه السلعة الاستهلاكية بشكل دائم وبأسعار معقولة في متناول الجميع مع الحد من تواجد المستهلكين في السوق وتجنب احتكاكهم بالتجار والباعة، داعياً الجميع إلى التعاون المستمر مع الدائرة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. وتتضمن اشتراطات النقل المبرد للأسماك أن تكون السيارات المستخدمة مبردة ملائمة لحفظ درجات المنتج مع توفير كميات من الثلج المجروش لتغطية الأسماك ونقلها بطريقة تمنع التلوث أو التلف مع حفظها في حاويات عند درجة حرارة أقل من 5 درجة مئوية ونقلها عبر صناديق مناسبة على أن ترص الأسماك بانتظام في وضع أفقي مع تبادلها بطبقات من الثلج المجروش بحيث تكون الطبقة السفلية والعلوية من الثلج.