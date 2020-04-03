موارد الشارقة: «العمل عن بعد» مستمر

الشارقة (الاتحاد) نوهت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أمس، باستمرار تطبيق نظام العمل عن بعد لموظفي حكومة الشارقة حتى إشعار آخر.

وقال الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية: إنه بناءً على التوجيهات العليا يستمر تطبيق نظام العمل عن بعد حتى إشعار آخر لموظفي حكومة الشارقة، باستثناء الموظفين الذين تتطلب مهامهم الوظيفية تواجدهم في مقر العمل.

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