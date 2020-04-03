الامارات | مصادرة 19.6 ألف «كمامة مغشوشة» في الفجيرة ودبا

شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 19.6 ألف «كمامة مغشوشة» في الفجيرة ودبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صادرت بلديتا الفجيرة ودبا الفجيرة 19 ألفاً و638 كمامة مغشوشة منذ اتخاذهما الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الشهر الماضي.

كما أغلقتا أربعة مقاهٍ خالفت قرار منع تقديم الشيشة الذي صدر حفاظاً على سلامة المجتمع وصحته. وأغلقتا منشآت غذائية وصيدليات لارتكابها مخالفات مختلفة.

وتفصيلاً، أكد مدير عام بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، إغلاق صيدليات ومنشآت مخالفة، إضافة إلى مقهيين لم يلتزما بقانون الإغلاق. وقال إن قسم حماية المستهلك في البلدية اكتشف حالات احتكار للكمامات في عدد من الصيدليات والمنشآت، بهدف رفع أسعارها، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، إضافة إلى مصادرة 18 ألفاً و650 كمامة.

وأكد أن البلدية تتابع، من خلال جولاتها الميدانية، عمليات بيع الكمامات لضمان عدم احتكارها أو رفع أسعارها، مشيراً إلى أن البلدية لن تتهاون مع أي صيدلية أو منشأة لا تلتزم بالأسعار المحددة للكمامات، أو تحتكرها. وطالب المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات، من خلال الاتصال بالرقم المجاني 80036، أو عبر تطبيق «سمارت الفجيرة». كما أغلقت بلدية دبا الفجيرة مقهيين، وصادرت 988 كمامة محتكرة، بينها 288 كمامة مغشوشة.

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وأغلقت البلدية منشأتين غذائيتين لعدم اتباعهما الاشتراطات الصحية، ورفعهما الأسعار.

وأشار مدير بلدية دبا الفجيرة، المهندس حسن سالم اليماحي، إلى أن البلدية أغلقت المقهيين بسبب عدم الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من الحكومة، في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة للمجتمع.

وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ حملاتها التثقيفية والتفتيشية لضمان تطبيق الإرشادات والقوانين، بما يحافظ على سلامة أفراد المجتمع.

وطالب المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها من خلال الاتصال برقم الطوارئ 092443399، الذي يعمل على مدار الساعة.

إغلاق 4 مقاهٍ ومنشآت غذائية وصيدليات