الامارات | «البيئة» تسمح بصيد «الشعري» و«الصافي» بدءاً من الأحد المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تسمح بصيد «الشعري» و«الصافي» بدءاً من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرّرت وزارة التغير المناخي والبيئة إيقاف العمل بقرار تنظيم صيد أسماك «الشعري» و«الصافي»، بداية من الأحد المقبل، لما تبقى من الموسم الحالي، والسماح بصيدها على مستوى الدولة خلال هذه الفترة، تعزيزاً لتوافر السلع الغذائية في السوق المحلية، ودعماً لاستدامة قطاع الصيد والعاملين به.

ويأتي إيقاف العمل بالقرار مواكبة لتوجهات الدولة الحالية بتعزيز استمرارية واستدامة سلاسل إمداد الغذاء في أسواق الدولة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الصيادين والعاملين على قواربهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في الدولة للحد من انتشار الفيروسات، والالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في الأسواق، والتباعد خلال عملية التسوق، وعدم التكدس خلال عمليات البيع والمزايدات على الأسماك.

وسيتاح، وفقاً لقرار إيقاف العمل بالقرار رقم (501 ) لعام 2015، للصيادين بدء صيد أسماك الشعري والصافي العربي من الأحد المقبل، وتسويق المصيد في السوق المحلية.

Advertisements

ويستهدف قرار تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي الحفاظ على هذه الأنواع الحيوية والمهمة من الأسماك، وضمان استدامتها وزيادة مخزونها في المياه المحلية، عبر اتاحة المجال لها للتكاثر بشكل كبير خلال موسم تكاثرها.

وكانت الوزارة قد سجلت زيادة في كميات المصيد لأسماك الصافي والشعري بنسب 30%، و17% على التوالي كنتيجة لتطبيق قرار تنظيم صيدها سنوياً تزامناً مع موسم تكاثرها خلال الفترة من الأول من مارس حتى نهاية أبريل من كل عام.

وقال رئيس جمعية أم القيوين للصيادين، جاسم غانم، لـ«الإمارات اليوم»، إن القرار يهدف إلى تعويض الصيادين عن فترة التقلبات الجوية وتوقف حركة الصيد خلال الفترة الماضية، إضافة إلى توفير الأسماك في الأسواق، ومساعدة الصيادين على الاستفادة من القرار وصيد الشعري والصافي العربي، لمساعدتهم في زيادة الدخل المالي.

وأضاف أن القرار سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأسماك، وزيادة الطلب على أسماك «الشعري» و«الصافي»، التي تعتبر من الأسماك المفضلة للمواطنين والمقيمين في الدولة، كما سيؤدي إلى انتعاش أسواق الأسماك وخدمات التوصيل إلى المنازل.