"الصحة": شفاء 35 حالة وتسجيل 210 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الخميس، أنها رصدت 210 حالات إصابة جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف عليها من خلال فحص مخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

بذلك، يبلغ عدد الحالات -التي تم تشخيصها- 1024 حالة. وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. وبذلك، يكون مجموع حالات الشفاء 96.

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