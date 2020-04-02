«الطيران المدني»: تعليق الرحلات لا يزال ساريا والسماح مؤقتا بإجلاء الراغبين في المغادرة

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إنه ُسمح مؤقتا لرحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم على أن يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وفق متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويتوجب على المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلدانهم التنسيق مع سفارات دولهم بهذا الخصوص.

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