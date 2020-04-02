الإمارات من أفضل دول العالم في التعامل مع «كورونا»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد الدكتور خوان أكونا، رئيس قسم علم الأوبئة والصحة السكانية، عميد مساعد في البحوث، الأستاذ المشارك في طب الأمراض النسائية والتوليد وعلم الجينات والأوبئة في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة، أن دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم من حيث الاستجابة في التعامل الأمثل والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك في محاضرة بثتها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، ظهر أمس، عبر الإنترنت، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وسبب انتشاره، وكيفية الحد من انتشاره، وما يجب فعله تجاه هذه الأزمة.

وقال الدكتور أكونا: «إن هذه الفيروسات التي تسبب أمراض الجهاز التنفسي لدى الإنسان، توجد في أنواع عديدة من الثدييات والطيور وبنفس الصفات، على الرغم من الاعتقاد السائد الذي ينفي انتقال العدوى من الحيوانات إلى جسم الإنسان»، مشيراً إلى أن أنواع الفيروسات الأكثر شيوعاً تشمل: HCoV-229E ،HCoV-OC43 ،HCoV-NL63 HCoV-HKU1.

وأضاف: «يعتقد أن هذه الفيروسات تطورت من فيروسات كورونا الموجودة في الخفافيش، إلا أن مصدر فيروس (سارس-2) المتسبب بفيروس كورونا الحالي- كوفيد-19، غير واضح حتى الآن»، موضحاً أن جهاز المناعة عند الإنسان يعتبر غير مستعد لمواجهة هذا الفيروس، لكونه جديداً، ما يعني عدم معرفة الكثيرين بماهيته، لذلك فإنه من المحتمل انتقال الفيروس لجميع الأفراد.

وأكد أن التغلب على العدوى يعتبر أمراً ممكناً، ويتحقق مفهوم الاحتواء من خلال تجنب العطس والسعال في الأماكن العامة، وتغطية الفم والأنف بالأكمام أو اليدين عند العطس أو السعال، وارتداء الكمامات، وعدم ملامسة الأسطح الملوثة التي قد تحتوي على الفيروس.