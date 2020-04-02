16 خدمة في «الاتحادية للموارد البشرية»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن كل الخدمات التي تقدمها للوزارات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص وجمهور المتعاملين متاحة عبر نظام «إسعاد المتعاملين» الذي أطلقته أواخر العام 2019، وأتاحته عبر موقعها الإلكتروني www.fahr.gov.ae.

وأكدت «الهيئة»، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن هذا الإجراء، يأتي انطلاقاً من حرصها على توفير جميع خدماتها للمتعاملين بجودة عالية، وتحت مظلة واحدة، حيث يعد النظام أحد أفضل الممارسات والأنظمة العالمية المتخصصة في إدارة عمليات الدعم التي تقدمها المؤسسة بكفاءة عالية.

وأشارت إلى أن نظام «إسعاد المتعاملين»، يعد منصة تفاعلية تضم كل الخدمات التي تقدمها لمتعامليها من مسؤولي وموظفي الوزارات والجهات الاتحادية، ومؤسسات القطاع الخاص على اختلافها، والجمهور، لافتةً إلى أن النظام يدعم توجهات حكومة دولة الإمارات فيما يتعلق بالعمل عن بعد، لا سيما في ظل الظروف الراهنة، كما أنه يضمن استمرارية الأعمال في الحكومة الاتحادية، وتقديم خدمات سبع نجوم لمتعاملي «الهيئة».

وذكرت «الهيئة» أن النظام يضم 16 خدمة رئيسة يمكن الحصول عليها في أي وقت ومن أي مكان، كما يخدم 67 وزارة وجهة اتحادية ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور، ويعد بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها «الهيئة» الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة كافة أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

وأفادت «الهيئة» بأن نظام إسعاد المتعاملين، يحتوي على نظام الخدمة الذاتية للموارد البشرية، ونظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الإلكترونيين الخاصين بموظفي الحكومة الاتحادية، ونظام التوظيف الإلكتروني، وأنظمة إجراءات الموارد البشرية، والتقارير الذكية.

كما يضم تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، والحضور والانصراف، وتخطيط القوى العاملة في الحكومة الاتحادية، والموافقات الإلكترونية.

وبينت «الهيئة»، أن نظام «إسعاد المتعاملين» يوفر العديد من الخدمات التفاعلية للوزارات والجهات الاتحادية والجمهور، من أهمها: «الخدمات التي يتيحها التطبيق الذكي لـ«الهيئة» FAHR، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في.. إلخ». كما يوفر طلب الدعم لجائزة الإمارات للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب الدعم لممكنات الموارد البشرية، ويتيح لشركات القطاع الخاص خدمة تقديم طلب انضمام لبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة «امتيازات»، وطلب خطاب لمن يهمه الأمر لغير العاملين في الحكومة الاتحادية.