180 خدمة حيوية «عن بُعد»

أبوظبي (وام)

تتيح حكومة دولة الإمارات، من خلال البوابة الرسمية للدولة، الخدمات الحكومية الرقمية على مدار الساعة لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن بُعد بما يضمن سلامتهم، ويدعم جهود الدولة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والحد من آثاره على القطاعات كافة.

وتقدم حكومة دولة الإمارات خدماتها الحيوية بكفاءة عالية عبر القنوات الذكية، من خلال زيارة البوابة الرسمية u.ae والضغط على خدمات حكومية على مدار الساعة، حيث يمكن للمتعاملين الاستفادة من أكثر من 180 خدمة حيوية عن بعد من دون حضور المتعاملين، إضافة إلى توفير خدمات حيوية لكبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم.

كما يمكن لمستخدمي البوابة الرسمية للدولة البحث باسم الجهة أو تصفية النتائج حسب الإمارة أو الفئة، حيث تم ترتيب الخدمات أبجدياً لسهولة الوصول إليها من خلال الضغط على الحرف الذي يبدأ به اسم الخدمة، حيث يمكن لمستخدمي البوابة البحث باسم الجهة أو تصفية النتائج، حسب الإمارة أو الفئة وتوفر حكومة دولة الإمارات حوالي 3730 خدمة اتحادية ومحلية عبر «الإنترنت» من خلال البوابة الرسمية للدولة، كما توجد أكثر من 270 خدمة إجرائية على المستوى الاتحادي، فيما تتميز هذه الخدمات الإلكترونية بسهولة الاستخدام، ومراعاة احتياجات المتعاملين، وهي مدعومة بالهوية الرقمية وتمكّن المتعاملين من تحميل المستندات وحفظ الطلب لتقديمه في أي وقت لاحق، كما تتيح إمكانية التوقيع الرقمي على المستندات والنماذج، وهو ما يتطلب التسجيل أولاً في نظام الدخول الذكي.

وشهدت البوابة الرسمية للدولة إنجاز العديد من المعاملات الرقمية في كافة القطاعات، حيث تم إنجاز 4.936.040 معاملة دفع المخالفات المرورية على مستوى الدولة، إضافة إلى إنجاز 1.381.095 معاملة تضمنت تجديد تصريح وعقد عمل/‏‏ تصريح عمل مهمة من خارج الدولة وإنجاز 987.194 معاملة تجديد ملكية مركبة فيما تم إنجاز 964.381 معاملة لدفع المبالغ المستحقة للكهرباء والمياه إضافة إلى 751.762 معاملة تجديد بطاقة الهوية.

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة العامة لقطاع الاتصالات - قطاع الحكومة الذكية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»: انطلاقاً من دور «الهيئة» في تمكين التحول الذكي على المستوى الاتحادي والوطني عموماً، حرصنا على توفير البنية التحتية والمرتكزات العامة لتوفير خدمات حكومية ذكية تكاملية تأخذ في الاعتبار أولوية المتعاملين.

وأضاف: في هذه الظروف التي تشهد إجراءات احترازية على مستوى الدولة لمواجهة انتشار «كورونا»، نقطف جميعاً ثمار تلك الجهود من خلال جاهزيتنا سواء على مستوى تطور الخدمات أو على مستوى البنية التحتية لكل من قطاع الاتصالات من جهة والتحول الرقمي من جهة أخرى.

وقال: مستعدون للاستمرار في تقديم الدعم للجهات الحكومية بما يضمن توفير الخدمات عن بُعد، انسجاماً مع توجيهات القيادة وتحقيقاً لأهداف الهيئة بترسيخ أسلوب الحياة الرقمي، وتوفير بنية تحتية ذكية لقطاع الاتصالات والتحول الرقمي.

يذكر أن استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة «بلوك تشين» بحلول 2021