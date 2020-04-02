ناعمة المنصوري: محمد بن زايد قائد ملهم

أبوظبي (الاتحاد) قالت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي إن الحرص الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على المتابعة الحثيثة للجهود الوطنية المخلصة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» يؤكد في موقف استثنائي جديد أن سموه قائد ملهم وفذ يقود الأزمة بكل اقتدار وحكمة ويمتلك رؤية استشرافية متفردة بما يضمن الحفاظ على سلامة مجتمع الإمارات واستمرارية الأعمال والاقتصاد.

وأضافت أن توجيهات سموه لدائرة الصحة في أبوظبي بإنشاء مراكز مسح «من المركبة» لفحص فيروس كورونا المستجد على مستوى الدولة تجسد حرص القيادة الرشيدة على سلامة وصحة أفراد المجتمع وإيمانها الكامل بقيمة الإنسان ودوره في مسيرة التنمية المستدامة لتبقى الإمارات بقيادتها الملهمة أنموذجاً للقوة والقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات ومواصلة الطريق نحو المستقبل مهما كانت التحديات.

وأكدت ناعمة المنصوري أن دولة الإمارات أثبتت في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم قدرتها وكفاءة أجهزتها في التصدي لمثل هذه التحديات حيث وضعت صحة الإنسان على رأس أولوياتها لضمان سلامة جميع من يعيش على أرض زايد وهو نهج إماراتي راسخ في العطاء بلا حدود وتجسيد للإنسانية التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ما يؤكد أن الإمارات ستنتصر بهمم أبنائها وبناتها المخلصين في مواجهة «كورونا».

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